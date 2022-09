साहस और एकजूटता के आगे पुतिन की हार होगी, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष ने कहा

International

ब्रसेल्स, 14 सितंबर : यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सला वॉन डर लेन (European Commission President) ने यूक्रेन जंग से यूरोपीय देशों में उत्पन्न ऊर्जा, आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि, रूस ने यूक्रेन ने सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ भी जंग छेड़ रखा है। बता दें कि, यूक्रेन जंग के कारण कई यूरोपीय देशों में ऊर्जा और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि, रूस के राष्ट्रपति की हार होगी और यूरोप जीत जाएगा।

English summary

This is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is a war on our energy, economy, values & future. It is about autocracy against democracy. I stand here with the belief that with courage & solidarity, Putin will fail & Europe will prevail says European Commission President