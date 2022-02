अब पश्चिम को परमाणु हमले का संकेत दे रहे हैं पुतिन, बोले- ऐसा जवाब मिलेगा 'इतिहास में कभी नहीं देखा'

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 24 फरवरी: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मसले पर किसी भी हद से गुजर जाने का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने एक तरह से यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करने वाले किसी भी पश्चिमी देश को परमाणु हमला तक भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। गौरतलब है कि शुक्रवार को नाटो के 30 देश इसपर चर्चा करने वाले हैं और इसके महासचिव ने आज जो कुछ कहा है, उसके मुताबिक यह आगे बढ़ा तो विश्वयुद्ध को टालना असंभव हो सकता है। देखिए पुतिन ने कहा क्या है और यूरोपीय एक्सपर्ट उसे किस रूप में व्याख्या कर रहे हैं।

English summary

The Russian President is ready to go to any extent on the issue of Ukraine, is also indicating the use of nuclear weapons on Western countries