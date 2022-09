प्रिंस हैरी के बच्चों को अब तक नहीं मिला खिताब, बहू मेगन से इतनी नफरत क्यों करता है शाही परिवार?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

लंदन, 11 सितंबरः ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल के बेटे आर्ची और लिलिबेट तकनीकी रूप से खिताब के हकदार होने के बावजूद शाही वेबसाइट पर मास्टर और मिस बने हुए हैं। हालांकि ये पहले से तय था कि किंग के दूसरे बेटे ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स हैरी और बहू मेगन मर्केल को उनके राजशाही दर्जे में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब उनके बच्चों को भी संभवतः ये खिताब नहीं दिया जाएगा।

English summary

Prince Harry's children are yet to get the title, why does the royal family hate daughter-in-law Meghan so much?