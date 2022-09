महारानी एलिजाबेथ के आखिरी वक्त में क्या हुआ? बहू मेगन अंतिम समय में देखने क्यों नहीं पहुंची?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

लंदन, 09 सितंबरः ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल महल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम सांस ली। वे बीते 70 वर्ष से ब्रिटेन की महारानी थीं। पिछले साल अक्तूबर से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने लगीं थीं। 'ब्रिटेन की महारानी की तबीयत बेहद खराब है' इसकी शुरुआत इस छोटे लेकिन चिंताजनक बयान से हुई।

तस्वीर- फाइल

