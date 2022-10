नन और प्रीस्ट भी पोर्न देखते हैं! पोप फ्रांसिस ने कहा, मत देखो ह्रदय कमजोर हो जाएगा

International

ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस (Pope Francis) ने इस बात को स्वीकार किया है कि चर्च की नन (nun) और प्रीस्ट (priest) भी ऑनलाइन (इंटरनेट) पोर्न देखते हैं। इस हफ्ते रोमन कैथोलिक चर्च में भविष्य के धार्मिक नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों की तरह प्रीस्ट और नन भी ऑनलाइन पोर्नोग्राफी देखते हैं। यह एक बुराई है जो बहुत से लोगों के पास है, कई आम आदमी, कई आम महिलाएं, और पुजारी और नन भी। उन्होंने कहा कि आम आदमी इसी तरह से एक शैतान बन जाता है।

Pope Francis warned seminarians of the dangers of online pornography calling it a temptation that "weakens the priestly heart". While responding to a wide range of questions from priests and seminarians studying in Rome, Pope Francis said that digital and social media should be best used to "share the joy of being Christians".