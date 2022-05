इन्फ्रास्ट्रक्टर, ऊर्जा प्रोजेक्ट और चीन के खिलाफ कूटनीति, बौद्धस्थल से आज नेपाल के साथ नये रिश्ते की शुरूआत

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/काठमांडू, मई 16: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नेपाल के यात्रा पर जाएंगे और साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी का नेपाल दौरा होने वाला है। इस दौरान पीए मोदी नेपाल के साथ साझा संस्कृति और सभ्यतागत विरासत, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शिक्षा के स्तंभों पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

क्या मनमोहन सरकार की गलत नीति से नेपाल में घुसा चीन? मोदी के पांचवें दौरे का महत्व जानिए

English summary

Prime Minister Narendra Modi will visit Nepal today, where there will be important agreements between the two countries on energy and infrastructure projects.