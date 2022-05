रूस को संकेत, चीन को संदेश, निशाने पर कांग्रेस... बर्लिन में बोले पीएम मोदी, भारत भरेगा दुनिया का पेट

International

oi-Abhijat Shekhar

बर्लिन, मई 03: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है और अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी यूरोप के आर्थिक इंजन माने जाने वाले देश जर्मनी में थे, जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग संदेश दिया है, लेकिन मुख्य तौर पर पीएम मोदी ने चीन, रूस और भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लेकर काफी कुछ बातें कही हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी एक और यूरोपीय देश डेनमार्क के दौरे पर होंगे। आइये जानते हैं, पीएम मोदी के यूरोप दौरे के पहले और दूसरे दिन की अब तक तमाम बड़ी बातें...

English summary

Today is the second day of PM Modi's Europe visit, where today he will hold a meeting with the Prime Minister of Denmark and leaders of the Nordic countries.