अस्पताल में कोविड मरीजों के साथ शारीरिक संबंध, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री पत्रकार के सवाल पर चकराईं

वेलिंग्टन, सितंबर 10: न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न कठिन परिस्थितियों में भी अपने शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने न्यूजीलैंड की पत्रकार से ऐसा सवाल पूछा, कि वो कुछ देर के लिए अबीज परिस्थिति में घिर आईं। दरअसल, पत्रकार ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से पूछा कि अस्पतालों में कोविड मरीजों के साथ उनसे मिलने आने वाले गेस्ट के बीच बनने वाले शारीरिक संबंध को लेकर वो क्या कहेंगी? पत्रकार के मुर्खतापूर्ण सवाल ने कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री को अबीब स्थिति में डाल दिया।

The Prime Minister of New Zealand issued a stern warning to those who have physical relations with Corona patients in the hospital.