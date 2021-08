तालिबान के लिए मौत का मैदान बना पंजशीर घाटी, 300 लड़ाकों का सफाया, घमासान जंग की आशंका

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 23: काबुल पर भले ही तालिबान का कब्जा हो चुका है लेकिन अफगानिस्तान में जंग अभी बाकी है। पंजशीर, जहां तालिबान आज तक जीत नहीं पाया है, वहां पर तालिबान के खिलाफ तमाम विद्रोही जमा होने लगे हैं, जिससे घबराए ताबिलान ने कहा है कि पंजशीर जीतने के लिए उसके सैकड़ों लड़ाके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन, तालिबान की अकड़ को उस वक्त करारा जवाब मिला, जब पंजशीर के विद्रोहियों ने 300 से ज्यादा तालाबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं, रिपोर्ट है कि कई तालिबानी आतंकियों को पकड़ लिया गया है।

English summary

Panjshir has become a new battleground in Afghanistan and 300 Taliban fighters who set out to conquer Panjshir have been wiped out by the insurgents.