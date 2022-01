Fact Check: 'Tip Tip Barsa' पर पाकिस्तानी MP ने लगाए जमकर ठुमके? क्या है सच?

International

oi-Ankur Sharma

इस्लामाबाद, 07 जनवरी। बॉलीवुड फिल्मों और गीतों का पाकिस्तान पूरी तरह से दीवाना है और ये बात समय-समय पर साबित भी होती रहती है। ताजा मामले में एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के मेंबर और टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन हालिया रिलीज फिल्म सूर्यवंशी के हिट नंबर 'टिप टिप बरसा पानी' पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो डांसर और कोरियोग्राफ़र शोएब शकूर का है

His name is Shoaib and he’s a choreographer, in case any one wants to hire him for their wedding