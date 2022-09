महिला उत्पीड़न के लिए बदनाम है पाकिस्तान, फिर एक राजनयिक पर लगा आरोप, स्पेन ने मांगा जवाब

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद/मैड्रिड, 8 सितंबर : पाकिस्तानी राजनयिक दुनिया भर में महिला उत्पीड़न को लेकर बदनाम हैं। बार्सिलोना में एक स्थानीय पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास ( Pakistani diplomat in Barcelona) की महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के महावाणिज्यदूत मिर्जा सलमान बेग (Mirza Salman Baig) ने कार्यस्थल पर तीन महीने से अधिक समय तक उनका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने वाणिज्य दूतावास से जवाब मांगा है। वहीं, महिला ने स्थानीय कोर्ट में सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजने और एक होटल में शोषण की कोशिश के आरोप लगाए थे। इसके बाद अधिकारी मिर्जा सलमान बेग को उनके पद से हटा दिया और उन्हें इस्लामाबाद वापस बुला लिया गया।

English summary

Sexual harassment by a senior Pakistani diplomat in Barcelona has put pressure on the country's mission in Spain. An internal inquiry is going on in the matter which may lead to further revelations.