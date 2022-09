मछलियों को खाना खिलाती PAK एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल, Video में देखें क्या हुई गलती

International

लाहौर, 15 सितंबर : पाकिस्तानी एक्ट्रेस रेशम अपने नेक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें सामाजिक कार्य करने से उनके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। वह हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास करती हैं। इन दिनों रेशम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। हालांकि, कभी-कभी सेलिब्रिटीज से ऐसी गलती हो जाती है जिनका खामियाजा उन्हें ट्रोल होकर चुकाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ रेशम के साथ भी हुआ। उनसे भी एक बड़ी गलती हो गई।

Pakistani actor Resham trended online for a recent video which showed her throwing plastic bags into the water in a 'charity gone wrong' incident as she was there to feed aquatic animals. After she received huge backlash for polluting the river, she apologised for her actions and also put the blame on Covid-induced brain fog, Pakistani media reported.