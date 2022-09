महारानी एलिजाबेथ के ताबूत के पास रॉयल गार्ड हुआ बेहोश, वीडियो वायरल

लंदन, 15 सितंबर : ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen elizabeth II) के ताबूत को महारानी के लंदन स्थित आधिकारिक निवास बकिंघम पैलेस से संसद भवन के वेस्टमिंस्टर हॉल में 'लाइंग-इन-स्टेट' में रखा गया है। वहीं, सोमवार को वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी का राजकीय तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ वेस्टमिंसस्टर पैलेस में महारानी के ताबूत की निगरानी कर रहे एक शाही सुरक्षा गार्ड अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा। (Guard keeping vigil next to Queen Elizabeth coffin collapsed and fell off the podium)

