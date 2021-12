सर्बिया के बाद पाकिस्तान का अमेरिकी दूतावास भी संकट में फंसा, सैलरी नहीं मिलने से छलका कर्मचारियों का दर्द

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 04: आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के पास अब अपने दूतावालों को चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, लिहाजा पाकिस्तानी दूतावासों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को सर्बिया स्थिति पाकिस्तानी दूतावास ने बकायदा ट्वीट कर कहा कि, अधिकारियों को पिछले तीन महीने से सैलरी नहीं मिली है, लिहाजा अधिकारियों के बच्चों को स्कूल ने निकाल दिया है और अब अमेरिका स्थिति दूतावास ने कहा है कि, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है।

English summary

After Serbia, the Pakistan Embassy in Washington is also going through a huge economic crisis. Many employees have not been paid salary for the last 4 months.