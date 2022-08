पाकिस्तान अपनी सेना को भाड़े पर भेजेगा कतर, बनेंगे सिक्योरिटी गार्ड, फैसले का देश में भारी विरोध

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 26: भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब अपने देश के सैनिकों को भाड़े पर भेजने का फैसला किया है और वित्तीय सहायता के बदले पाकिस्तानी सेना सिक्योरिटी गार्ड की तरह सेवा देने के लिए कतर जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फीफा वर्ल्ड कप-2022 में सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को भाड़े पर कतर भेजने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

Pakistan Army to provide security for FIFA WC in Qatar Cabinet approves signing of agreement between two sides as PM Shehbaz embarks on two-day Doha visit https://t.co/Hscy7JttvH

English summary

Pakistan will send its army on hire to Qatar. There is a huge protest in the country against this decision of the government.