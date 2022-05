लैपटॉप नहीं था, तो नहीं हुई पीएम शहबाज के कार्यक्रम की Live कवरेज... पाकिस्तान के सरकारी चैनल का अजब हाल

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मई 02: दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का निर्माण इसलिए किया गया, ताकि वो अपनी हरकतों से दुनिया को हैरान करता रहे। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स... लगातार दुनिया को हैरानी वाली खबरें देते रहते हैं और क्या आप यकीन कर पाएंगे, पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल अपने प्रधानमंत्री को लाइव सिर्फ इसलिए नहीं दिखा पाया, क्योंकि चैनल के पास लैपटॉप नहीं था।

English summary

Pakistan's government TV channel did not have laptop, that's why coverage of Prime Minister Shahbaz Sharif's program could not be done ...