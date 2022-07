'IMF ने हमें अपनी धुन पर नचाया और पैसा भी नहीं दिया', लोन नहीं मिलने पर रोए पाकिस्तानी गृहमंत्री

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जुलाई 11: भीषण आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी धुनों पर नचा है, पाकिस्तान के गृहमंत्री ने ये बयान दिया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रविवार को कहा कि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी विस्तारित फंड सुविधा के लिए पाकिस्तान को अपनी धुनों पर जमकर नचाया है, बावजूद इसके आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का बेलऑउट पैकेज नहीं दिया है।

English summary

Interior Minister of Pakistan said that the IMF made the country dance to its tune, but did not give loans.