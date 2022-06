पाकिस्तान के लिए आज ऐतिहासिक दिन, FATF की ग्रे लिस्ट से किया गया बाहर, बहुत बड़ी राहत

International

Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 17: आतंकवादियों को संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद देने के आरोप में पिछले कई सालों से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत मिल गई है और पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे-लिस्ट से बाहर निकाल लिया गया है। आज एफएटीएफ की हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे- लिस्ट से बाहर निकालने का फैसला किया गया है और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये एक ऐतिहासिक और राहत भरा दिन है। क्योंकि, एफएटीएफ की ग्रे-लिस्ट से बाहर निकलने के बाद अब उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल सकती है।

English summary

Today has become a historic day for Pakistan, as it has been taken out of the gray list of FATF.