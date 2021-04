ब्रिटेन ने लगाई पाबंदी तो पाकिस्तान में मचा बवाल, मंत्री ने कहा- दुनिया में अकेला पड़ा पाकिस्तान, भारत पर सवाल

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है, इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले पाकिस्तान को अमेरिका ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में नहीं बुलाया तो अब पाकिस्तान पर ब्रिटेन ने ट्रेवल प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रिटेन ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तानियों के ब्रिटेन आने पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन के इस फैसले से पाकिस्तानी भड़क गये हैं और सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग-थलग कर देने की साजिश रची जा रही है।

Every country has a right to take decisions to safeguard the health of their citizens. However, the recent decision by UK govt to add some countries including Pakistan on the red list raises a legitimate question whether choice of countries is based on science or foreign policy pic.twitter.com/BAzaW1Lc8l