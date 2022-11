पाकिस्तान में आज कयामत का दिन! शाम 5 बजे के लिए बड़ा ऐलान, सेना ने इमरान खान को दी चेतावनी

International

Pakistan News: इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के तीसरे दिन भी पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है और इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने आज शाम पांच बजे से पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं, आशंका जताई जा रही है, कि शाम पांच बजे से होने वाले प्रदर्शन में भारी हिंसा हो सकती है और इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता भारी उत्पात मचा सकते हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ सरकार के हाथ-पांव फूले हुए हैं। वहीं, बीते दिनों इमरान खान को लोगों का भारी समर्थन मिला है और हमले के बाद उनके साथ लोगों की सहानुभूति भी जुड़ गई है, लिहाजा शहबाज शरीफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं, जिससे इमरान खान को राजनीतिक फायदा हो, ऐसे में स्थिति काफी बिगड़ने की आशंका जताई गई है।

English summary

Imran Khan's party has announced a demonstration across Pakistan from 5 o'clock in the evening, after which a situation of anarchy is believed to be created.