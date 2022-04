दो बीवियां हैं अभी भी साथ, तीन को दे चुके तलाक, बहुत बड़े आशिक रह चुके हैं पाकिस्तान के होने वाले पीएम

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 11: पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शादी करने के मामले में अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री इमरान खान से भी दो कदम आगे हैं। शहबाज शरीफ राजनीति के अलावा शेर-ओ-शायरी के लिए भी जाने जाते हैं और वो कितने बड़े दिलफेंक हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, कि उन्होंने पांच शादियां की हैं। आइये जानते हैं, पाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री कि निजी जिंदगी कैसी है?

चीन के करीबी, सेना के लाडले, भारत के 'प्यारे', शहबाज शरीफ होंगे अगले PM! जानिए क्यों हैं छुपे रुस्तम?

English summary

Pakistan's future Prime Minister Shahbaz Sharif has also left Imran Khan behind in the matter of marriage. Know how is the personal life of Shahwaz Sharif.