भारत से 100 सालों तक दुश्मनी नहीं करेगा पाकिस्तान, इमरान खान की नई सुरक्षा नीति से कश्मीर 'गायब'

इस्लामाबाद, जनवरी 12: ऐसा लगता है, कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को अब समझ में आ चुका है कि, भारत से बैर कर पाकिस्तान रसातल में ही गया है और कश्मीर मुद्दे पर भारत से भिड़ना पाकिस्तान के लिए काफी महंगा सौदा साबित हुआ है, लिहाजा इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है, उसमें भारत के साथ 'शांति' रखने और कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया गया है।

