पाकिस्तान में आर्मी चीफ की नियुक्ति में नया ट्विस्ट, क्या राष्ट्रपति के जरिए अड़ंगा लगा पाएंगे इमरान?

Pakistan New Army Chief: पाकिस्तान में नये आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है और 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ की नाक में दम कर दिया है और आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर वो आखिरी लम्हे तक लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अब इमरान खान ने राष्ट्रपति वाला दांव खेलकर एक नये ट्विस्ट को जन्म दे दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी इमरान खान की पार्टी से आते हैं और इमरान खान ने ये दांव सार्वजनिक तौर पर खेल दिया है।

Will Imran Khan be able to stop the appointment of new army chief in Pakistan through the President?