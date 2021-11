पाकिस्तान के सूचना मंत्री का 'दुर्लभ' ज्ञान, 'गार्लिक' को बताया अदरक, सोशल मीडिया पर बने मजाक

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, नवंबर 24: पाकिस्तान के ज्यादातर नेता अपने कट्टरपंथी बयान या अल्पज्ञान के लिए ही दुनिया में व्यख्यात होते हैं और पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें फवाद चौधरी लहसुन को 'अदरख' बता रहे हैं।



English summary

The information minister of Pakistan is badly trapped because of his meager knowledge. He has called garlic, ADRAKH in a program, after which trolls are being done on social media.