शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा, सेना के खिलाफ बोलने पर नया कानून, इमरान फसेंगे!

Pakistan News: भीषण आर्थिक संकट में पाकिस्तान फंसा हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार देश को आर्थिक दलदल से बाहर निकालने की बजाए, लोगों से बोलने का अधिकार भी छीन रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने एक नया विधेयक तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तान के आपराधिक कानून में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया है। इस नये प्रस्ताव में कहा गया है, कि जो कोई भी, किसी भी माध्यम से देश की शक्तिशाली सेना और न्यायपालिका का मजाक उड़ाएगा या उसे बदनाम करेगा, उसे पांच साल की जेल की सजा या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों भरना होगा।

