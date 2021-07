तालिबान को पाकिस्तान ने दिया बहुत बड़ा धोखा? एक हफ्ते में अफगानिस्तान में बदल गया पूरा खेल

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/वॉशिंगटन, जुलाई 27: अफगानिस्तान में तालिबान पर अमेरिका के लड़ाकू विमान लगातार हवाई हमले कर रहे हैं, और देखते ही देखते अफगानिस्तान में गेम पलट चुका है। एक बार फिर से तालिबान के हाथों से मुकाबला निकलता दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते में अफगानिस्तान की आर्मी एक बार फिर बड़ा बढ़त बनाती नजर आ रही है और उसे अमेरिकी फोर्स से मदद मिल रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तान गुपचुप तरीके से अमेरिका की मदद कर रहा है? खुफिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ डबल गेम खेल रहा है।

अफगानिस्तान में पलटने लगी बाजी, तालिबान को पिछले 4 दिनों में भारी नुकसान, जानिए आज की स्थित

English summary

The game has changed in Afghanistan in the last one week and the US is continuously airstrikes. In such a situation, questions are being raised whether Pakistan has given the airbase to America.