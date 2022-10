इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना-ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात में डील, दिन में गद्दार कहें.. नहीं चलेगा

International

Pakistan News: पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ सेना खुलकर सामने आ गई है और केन्या में मारे गये पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ मामले को लेकर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने इमरान खान को जमकर फटकार लगाई है। आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ले. जनरल नदीम अंजुम ने इमरान खान को लताड़ लगाते हुए साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, 'आप रात में जनरल बाजवा से मिलकर डील करने की कोशिश करें और दिन के वक्त उन्हें गद्दार करें, ये नहीं चलेगा।' ऐसा पहली बार है, जब पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है। वहीं, सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पाकिस्तान की राजनीति में हाहाकार मच गया है।

Pakistan Army and ISI said in a joint press conference that Imran Khan deals with the Army Chief at night and calls him a traitor during the day.