Ozone Layer को लेकर बहुत ही अच्छी खबर, इतने समय में पूरी तरह से भरने की उम्मीद: UN Video

ओजोन स्तर में काफी सुधार हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक एक्सपर्ट पैनल ने आशा जताई है कि अगले कुछ दशकों में यह समस्या पूरी तरह से खत्म होने वाली है।

ओजोन स्तर लगातार सामान्य स्थिति में परिवर्तित होती जा रही है। पिछली शताब्दी के आखिरी दो दशकों में यह भयानक संकट के तौर पर उभरी थी। उसी तरह से जैसे आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से चिंतित है। लेकिन, तब इसी दुनिया ने एक फैसला लिया और उसपर ईमानदारी से अमल होने का परिणाम है कि ओजोन परत में जो भी खालीपन आई थी, वह अपने वास्तविक स्थिति में बदल रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट पैनल ने बताया है कि दुनिया के किन क्षेत्रों में कबतक यह पूरी तरह से सामान्य स्तर को प्राप्त कर लेगी।

Ozone levels are improving so much that a United Nations expert panel has predicted full normalization in the Arctic by 2045 and in Antarctica by 2066