Netflix की पहली अरबी फिल्म में ही हिरोइन ने उतारा अंडरवियर, मुस्लिम देशों में फूटा गुस्सा

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी 01: नेटफ्लिक्स की पहली अरबी फिल्म को लेकर अरब देशों में भारी विवाद छिड़ गया है और खासकर मिस्र में फिल्म का भारी विरोध किया जा रहा है। मिस्र के लोग फिल्म को लेकर इतने ज्यादा गुस्से में हैं, कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। ये फिल्म एक इटली की फिल्म की रीमेक है, जिसका अरब देशों में भारी विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि, फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं, जिनके जरिए अरब देशों की संस्कृति को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। (तस्वीर सौ. नेटफ्लिक्स)

English summary

There has been a huge controversy in Arab countries over Netflix's first Arabic film and there is a demand to ban Netflix along with the film.