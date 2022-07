कनाडा में मोबाइल और इंटरनेट ठप, रेल, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित, हो गया बड़ा नुकसान

International

oi-Artesh Kumar

ओटावा, 9 जुलाई : कनाडा (canada internet service) में मोबाइल और इंटनेट सेवाएं प्रभावित होने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक, रोजर्स आउटेज पूरे कनाडा में उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है। इसकी वजह से सेलुलर और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रोजर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "हम जानते हैं कि हमारे ग्राहकों के लिए जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।

English summary

A widespread network outage left many Canadians without mobile and internet service for most of Friday, disrupting police, business and court services as crowds flocked to work at coffee shops with Wi-Fi.