भारत ने रूस से तेल खरीद तो लिया, लेकिन ला क्यों नहीं पा रहा है? मुश्किल में फंसी तेल कंपनियां

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 27: अमेरिका और पश्चिमी देशों की आलोचनाओं के बाद भी भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात तो कर लिया है, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। मुसीबत ये है, कि आखिर भारतीय तेल कंपनियां रूस से कच्चे तेल को भारत कैसे लाए? भारत की प्रमुख तेल कंपनी ओनजीसी समेत कई और तेल कंपनियां रूस से तेल लाने में संघर्ष कर रही हैं।

English summary

India has bought more oil from Russia in the last two months than last year, but why are Indian oil companies unable to bring oil from Russia?