चीन में लॉकडाउन, अमेरिका में सख्ती, ब्रिटेन की हालत खराब, 108 देशों में ओमिक्रॉन का उत्पात

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 25: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसे सबसे पहले पिछले महीने अफ्रीकन देश में पाया गया था, वो सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर ना सिर्फ दुनिया के 108 देशों में फैल चुका है, बल्कि लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित भी कर चुका है। चूंकी ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर को लेकर अभी तक दुनिया को सही सही जानकारी नहीं है और मौतें शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा दुनियाभर के देशों में खलबली मची हुई है। खासकर ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक लाख से ज्यादा मामले एक दिन में रिपोर्ट किए गये हैं, जिसने ब्रिटिश सरकार को देश में सख्ती बरतने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन क्रिसमस की मजबूरी की वजह से सरकार देश में अभी कर लॉकडाउन नहीं लगा रही है।

English summary

The Omicron variant of the corona virus has now spread to 108 countries of the world. Know what is the latest situation in America, Britain, India, China and South Africa.