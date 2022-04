आज भारत में होगी विश्व की सबसे बड़ी 'खुफिया सभा', जासूसों के 'बॉस' बनाएंगे खतरों के खिलाफ मास्टरप्लान

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 24: अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और पिछले दो महीने में भारत में जिस तरह से वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगा है, उससे साफ जाहिर होने लगा है, कि आने वाला वक्त भारत का है और भारत को लेकर विश्व के तमाम बड़े देश क्या सोचते हैं और भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में आज जासूसों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने जा रहे हैं।

A meeting of the heads of intelligence agencies of 40 countries of the world is going to be held in India today. This intelligence gathering will be headed by NSA Ajit Doval.