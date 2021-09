सिर्फ स्नेहा दुबे ही नहीं, जानिए उन यंग डिप्लोमेट्स के बारे में, जो दे चुकी हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, सितंबर 26: संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को करारा जवाब देकर सुर्खियां बटोरने वाली स्नेहा दुबे पहली भारतीय यंग डिप्लोमेट नहीं हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखा हो। भारत के युवा राजनयिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिए गए पिछले भाषणों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि यह एक परंपरा है, जिसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बनाए रखा है। भारत के नये डिप्लोमेट को ही पाकिस्तान के अनुभवी डिप्लोमेट्स और राजनेताओं को जवाब देने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और भारत के यंग डिप्लोमेट्स ने हमेशा से पाकिस्तान को परेशानी में डाला है।

English summary

Not only Sneha Dubey, know about those young Indian diplomats who have given a befitting reply to Pakistan from the UN forum.