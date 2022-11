'राजकुमारी' से कम नहीं है तानाशाह किम जोंग उन की बेटी, 'लाइफस्टाइल' जानकर दंग रह जाएंगे...

International

Artesh Kumar

उत्तर कोरिया (North Korea) के तानाशाह किम जोंग (Kim Jong Un) उन शनिवार को अपनी लाडली बेटी बेटी जू ए (Ju Ae) के साथ दिखे थे। दोनों पिता-पुत्री को एक दूसरे का हाथ थामे मिसाइल प्रक्षेपण स्थल पर पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया। इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि किम जोंग कभी भी अपने परिवार के लोगों की तस्वीर ऐसे ही सार्वजनिक नहीं करते हैं। जब भी उन्होंने ऐसी कोई चीज करने की कोशिश की है, उसके कई मायने भी निकल कर सामने आए हैं।

English summary

North Korean leader Kim Jong Un's daughter made her first public appearance last week, accompanying her father to oversee the launch of "a new type" of an Intercontinental ballistic missile (ICBM) on Friday.And while much is not known about her, some North Korean analysts say that she has quite a pleasant life!