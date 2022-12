उत्तर कोरिया में सभी नागरिकों को नाम बदलने का दिया गया आदेश, किम जोंग की लेटेस्ट सनक

उत्तर कोरिया अपने तानाशाह के सनक भरे फैसलों को मानने पर मजबूर रहा है। उत्तर कोरिया में पिछले साल दिसंबर में लोगों को उदास रहने और रोने के आदेश दिए गये थे।

North Korea Name Change: उत्तर कोरिया के नागरिकों को हर दूसरे दिन अपने तानाशाह के किसी अजीबोगरीब और हैरतअंगेज फरमान का सामना करना पड़ता है और अब किम जोंग उन ने अपने नये आदेश में देश के लोगों को बम और बारूद पर नाम रखने का आदेश दिया है। किम जोंग उन ने देश के नागरिकों को आदेश दिया है, कि वो अपने बच्चों का नाम ऐसा ना रखे, जिससे उनके सुनने से ही कोमलता का अहसास हो, बल्कि उनके नाम ऐसे रखे जाएं, जिससे सामने वाले में नाम सुनकर ही खौफ का माहौल बने। किम जोंग उन ने देश के नागरिकों को अपने बच्चों के नाम बम और बारूद पर रखने के लिए कहा है।

Names of people are being changed in North Korea after the order of Kim Jong Un. Know the reason behind the decision of the cynical dictator.