सूटकेस में मिले 2 बच्चों के शव,न्यूजीलैंड पुलिस के लिए केस बन गई 'मिस्ट्री', डिटेक्टिव खोज रहे हैं 'सुराग'

oi-Artesh Kumar

वेलिंगटन, 18 अगस्त : न्यूजीलैंड में ऑक्शन में खरीदे गए दो सूटकेसों के अंदर दो छोटे बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक, दक्षिण ऑकलैंड में एक परिवार ने 11 अगस्त को एक ऑक्शन में बोली लगाई थी। जब उन्होंने सूटकेस प्राप्त किया और बाद में जब खोलकर देखा तो लोगों के होश उड़ गए। दोनों सूटकेसों के भीतर दो बच्चों के शव पाए गए।

English summary

New Zealand police on Thursday confirmed that human remains found in two suitcases bought at an Auckland auction were of two primary school-aged children, with officers vowing to find those responsible.