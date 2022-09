जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फिर भेजी हैरान कर देने वाली तस्वीरें, दूर Galaxy के रहस्यों का किया खुलासा

International

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन, 30 सितंबर : जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) दूर अंतरिक्ष की फोटो खींचकर दुनिया को हैरान कर दिया है। NASA की इस अद्भुत टेलिस्कोप ने एक बार से आकाश गंगा (Galaxy) की अकल्पनीय तस्वीर खींचकर लोगों को एक बार फिर से अचंभित कर दिया है। इस बार नासा के जेम्स वेब ने जो तस्वीर भेजी है वह दूर की गैलेक्सी की छिपी हुई शानदार गैसीय 'बोन' संरचना का खुलासा किया है। आप इन फोटो को देखेंगे तो कह उठेंगे वाकई में ये गजब की तस्वीरें हैं।

English summary

The cosmic knot of gas, dust and stars belongs to the spiral galaxy IC 5332, located in the constellation Sculptor more than 29 million light-years from Earth. As it sits nearly perfectly face-on with respect to Earth, its spiral arms can be seen incredibly clearly.