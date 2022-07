पृथ्वी की ओजोन परत फटी! धरती की आधी आबादी पर आफत, इन रोगों का पैदा हुआ खतरा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 जुलाई: सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों के खिलाफ हमारे लिए रक्षा शील्ड का काम करने वाली ओजोन परत में बहुत बड़ा सुराख हो गया है। एक शोध में दावा किया गया है कि ओजोन परत में यह इतना बड़ा सुराख है कि अंटार्टिका के ऊपर पहले से मौजूद भयावह ओजोन छिद्र से भी 7 गुना विशाल है। अगर पृथ्वी के हिस्से पर इसके पड़ने वाले असर की बात करें तो यह इतने बड़े इलाके को कवर कर रहा है, जहां दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है। इसकी वजह से अरबों लोगों पर कई तरह के गंभीर रोगों का खतरा मंडरा सकता है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ने का जोखिम है। क्योंकि, यह सिर्फ इंसानों को ही नहीं प्रभावित करेगा,धरती के हर जीवित चीजों पर यह कहर ढा सकता है।

English summary

A huge hole was found in the ozone layer over the Earth's tropics, a research claimed. There may be an increased risk of many serious diseases including cancer, cataract