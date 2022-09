भारत के इस पड़ोसी ने दो और पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए मांगी मदद, जानिए कैसे होगा फायदा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काठमांडू, 2 सितंबर: नेपाल ने भारत से दो और पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने में मदद की गुहार लगाई है। भारत की सहायता से तैयार नेपाल की एक पेट्रोलियम पाइपलाइन पहले से ही चालू अवस्था में है। लेकिन, हिमालय की गोद में बैठा यह देश पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर होने वाले खर्चों को और घटाना चाहता है। दरअसल, नेपाल चारों ओर से दूसरे देशों की जमीन से जुड़ा देश है। वह समुद्री रास्ते से तेल की सप्लाई नहीं मंगवा सकता। लिहाजा उसके लिए सड़क मार्ग से ही इसकी ढुलाई करवानी पड़ती है, जिसकी लागत काफी ज्यादा आती है।

English summary

Nepal has requested India for help in laying two more petroleum pipelines. Nepal's petroleum pipeline, prepared with the help of India, is already in operation