दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजना है सबसे बड़ा लक्ष्य, जानिए अगले 10 सालों में NASA कैसे बदल देगा दुनिया?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 06: अमेरिकी खगोलविदों के अगले 10 साल का सबसे अहम मिशन पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर अलौकिक जीवन को ही खोजने की है। अमेरिकी खगोलविदों की 'टू-डू लिस्ट' में सबसे ज्यादा अहम मिशन इस बात को लेकर है, कि पृथ्वी के अलावा किन ग्रहों पर जीवन हो सकता है, या फिर पृथ्वी के अलावा किन ग्रहों पर जीवन मौजूद है, जिन्हें आम भाषा में एलियन कहा जाता है।

कैप्टन ने परमाणु पनडुब्बी से मारी पहाड़ में टक्कर, बाल-बाल बचा था चीन! यूएस नेवी ने उठाया ये कदम

English summary

The mission of NASA's next 10 years will also be to find extraterrestrial life on other planets. Know what other missions are going to happen in the next 10 years of NASA.