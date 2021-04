Coronavirus:पीएम मोदी ने जापान के पीएम से की बात, कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 26: भारत में कोरोना की स्थिति खराब होने के साथ साथ इन दिनों जापान में भी कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। भारत की सहायता के लिए कई देश सामने आ रहे हैं, वहीं जापान में कोरोना वायरस को देखते हुए कई राज्यों में आपातकाल लगाया गया है। आज कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच टेलीफोन पर बात हुई। जिसमें दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की।

जापान के पीएम से मोदी की बात

जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भारत का दौरा करने वाले थे लेकिन जापान में भी कोरोना वायरस लहर में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को अपना भारत दौरा कैंसिल करना पड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री से बात के दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति और वैश्विक परिस्थितियों को लेकर बात की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 'जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर बात हुई। हमने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी आदान प्रदान और कोरोना महामारी पर बातचीत हुई है।' बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मेडिकल सामान और कोरोना वायरस संकट से निपटने को लेकर बातचीत की गई है।

Spoke to PM @sugawitter of Japan on phone. We reviewed the progress in various ongoing bilateral initiatives. We also discussed our cooperation in diverse areas including high technology, skill development and in fighting the COVID-19 pandemic together.