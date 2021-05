नफ्ताली बेनेट बन सकते हैं इजरायल के नये प्रधानमंत्री, जानिए भारत को लेकर क्या है उनकी राय ?

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, मई 31: एक वक्त इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेहद करीबी रहे नफ्ताली बेनेट ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने वाले हैं और बहुत संभावना है कि नफ्ताली बेनेट ही इजरायल के अगले प्रधाननमंत्री बन सकते हैं। नफ्ताली बेनेट ने इजरायल की तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ समझौता कर लिया है, जिसमें वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं और इजरायल की सेन्ट्रिक पार्टी येश अतिद भी शामिल है। नफ्ताली बेनेट ने घोषणा कर दिया है कि वो विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में शामिल होंगे क्योंकि अब इजरायल में एक स्थायी सरकार बनाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में नफ्ताली बेनेट ही इजरायल के किंग मेकर और किंग दोनों हो सकते हैं। लिहाजा, जानना जरूरी हो जाता है कि नफ्ताली बेनेट कौन हैं, उनकी विचारधारा क्या है और भारत के प्रति उनके विचार क्या हैं?

English summary

Naftali Bennett may become the next prime minister of Israel. Who is Naftali Bennett, what is his political ideology and what is his thinking about India, let us know.