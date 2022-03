सूर्य पर उठीं रहस्यमयी तरंगें, भौतिक का नियम टूटा, वैज्ञानिकों की सोच से भी तीन गुना तेज

International

अबू धाबी, 29 मार्च: पृथ्वी पर जीवन का स्रोत सूर्य में है। यह भी सच है कि सूरज अभी भी वैज्ञानिकों के लिए काफी हद तक रहस्य ही बना हुआ है और इसको लेकर मानव की जिज्ञासा भी कभी खत्म नहीं हुई है। इस दौरान वैज्ञानिकों को सूरज की सतह पर एक अप्रत्याशित घटना देखने को मिली है। सूरज की सतह पर बहुत ही हाई-फ्रिक्वेंसी वाली रहस्यमयी ध्वनिक तरंगें देखी गई हैं। रहस्यमयी इसलिए कि लगातार 25 साल तक नजर रखने के बाद, वैज्ञानिकों ने सूर्य पर कुछ इस तरह की गतिविधियां देखी हैं, जो भौतिक विज्ञान के नियमों से भी परे लग रही हैं। मतलब ये रहस्यमयी सौर तरंगें विज्ञान के सिद्धांत से भी तीन गुना तेजी से आ-जा रही हैं।

New York University researchers have detected mysterious waves rising on the Sun, which are moving in and out of the Sun's surface and its core faster than scientific theory