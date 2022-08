सूरज में लगातार विशालकाय हो रहा है रहस्यमय स्पॉट, दो दिनों में 10 गुना बढ़ा आकार, पृथ्वी पर सीधा असर!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 25: वैज्ञानिकों ने एक तेजी से बढ़ते हुए सनस्पॉट का पता लगाया है, जिससे सीधे पृथ्वी को लेकर खतरे की आशंका बढ़ने लगी है और और आने वाले दिनों में पृथ्वी के रास्ते में सौर ऊर्जा का हमला शुरू हो सकता है। सूरज में बना ये सनस्पॉट लगातार विशालकाय हो रहा है और वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, कि पिछले दो दिनों में ये सनस्पॉट 10 गुना बढ़ गया है।

English summary

Scientists have named AR3085 the "active zone" of the sun, in which it appeared, which was only a blip a few days ago, but now its size is increasing very rapidly.