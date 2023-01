स्वीडन के बाद डेनमार्क में जलाई गई कुरान, हर जुम्मे को 'पवित्र किताब' के अपमान का ऐलान, जानें क्यों?

स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन, स्वीडन को नाटो सदस्यता मिलने के खिलाफ नाटो सदस्य देश तुर्की है, जिसको लेकर स्वीडन के दक्षिणपंथी नेताओं में गुस्सा है।

Quran burned in Denmark: स्वीडन में पिछले हफ्ते मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाए जाने को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं था, कि अब डेनमार्क में भी कुरान जलाए जाने की घटना सामने आई है। एक इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता ने कोपेनहेगन मस्जिद के पास और डेनमार्क में तुर्की दूतावास के बाहर मुस्लिम पवित्र पुस्तक की प्रतियां जलाई हैं। इस महीने कुरान जलाए जाने की ये दूसरी घटना है और इससे पहले, दानिश और स्वीडिश, दोनों नागरिकता रखने वाले एक दक्षिणपंथी नेता रैसमस पलुदान ने पहले ही 21 जनवरी को स्वीडन में कुरान जलाने का विरोध करके तुर्की सरकार को नाराज कर दिया था।

Quran, the holy book of Muslims, has been burnt in Denmark and this is the second case of setting the holy book on fire this month.