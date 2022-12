पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई धमाके, 5 की मौत की खबर, अमेरिकियों पर भी हमले का 'खतरा'

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रविवार को हुए कई धमाकों में पांच लोगों की जान चली गई और 10 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं अमेरिकियों पर संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने उन्हें इस्लामाबाद के मैरियट होटल जाने से रोका है

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को हुए कई धमाकों में पांच लोग मारे गए हैं और 10 अन्य लोग जख्मी हुए हैं। उधर अमेरिका ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास के कर्मचारियों को शहर के मैरियट होटल जाने से मना कर दिया है। अमेरिका को आशंका है कि उसके स्टाफ पर वहां हमले हो सकते हैं। अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मचारियों से बेवजह शहर में और भी कहीं निकलने से मना किया है और सभी एहतियात बरतने को कहा है। पाकिस्तान में हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों में अचानक तेजी आ गई है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई धमाके-रिपोर्ट

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को हुए कई धमाकों में पांच लोगों की जान चली गई है। न्यूज इंटरनेशनल अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन धमाकों में 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। अखबार ने एक ट्वीट में कहा है, 'बलूचिस्तान में कई धमाकों में 5 लोग मारे गए हैं, 10 जख्मी हुए हैं।' उधर पाकिस्तान के ही क्वेटा के सबजल रोड इलाके में ग्रेनेड धमाके में कम से कम चार लोग घायल हो गए। क्वेटा पुलिस के मुताबिक रोड पर दो हैंड ग्रेनेड फेके गए, जिनमें से एक फट गया और दूसरा डिफ्यूज हो गया। क्वेटा पुलिस ने कहा कि वह धमाके की प्रकृति की छानबीन कर रहे हैं।

पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा

घटना की निंदा करते हुए बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री अब्दुल कुदूस बिजेंजो ने पुलिस प्रमुख से शहर की सुरक्षा और प्रभावी बनाने को भी कहा था। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में कई आतंकी हमले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू शहर में हाल ही में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने आतंकवाद-निरोधी विभाग के कंपाउंड पर कब्जा कर लिया था। वहीं बलूचिस्तान के चमन से लगी अफगानिस्तान की सीमा पर कई हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। टीटीपी ने अफगान तालिबान से साझेदारी की है, जिसने पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता हथिया ली थी। नवंबर से इन आतंकी संगठनों का पाकिस्तानी सेना और सरकार से तालमेल बिगड़ चुका है।

इस्लामाबाद में अमेरिकियों पर 'संभावित हमले' का खतरा

उधर रविवार को ही इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को शहर के मैरियट होटल जाने पर पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर अलर्ट पोस्ट किया है कि 'अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को इस्लामाबाद के मैरियट होटल जाने से आज जारी सुरक्षा अलर्ट की वजह से रोक लगा दी गई है, अमेरिकी दूतावास ने अपने सरकार के कर्मचारियों से धर्म स्थलों पर पूरी एहतियात बरतने को कहा है और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा है। उनसे अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर निगरानी रखने को कहा गया है, यानि की संभावित हमले को लेकर....'

अमेरिकियों पर हमले की साजिश का 'अलर्ट'

डॉन न्यूज पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सिक्योरिटी अलर्ट एक आत्मघाती विस्फोट के बाद जारी किया गया है, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी और 6 जख्मी हो गए थे। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे 'इस सूचना की जानकारी है कि अज्ञात लोग छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद के मैरियट होटल में अमेरिकियों पर संभावित हमले की साजिश रच रहे हैं।'

गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह

अलर्ट में कहा गया है, 'तत्काल प्रभाव से इस्लामाबाद दूतावास सभी अमेरिकी स्टाफ को इस्लामाबाद के मैरियट होटल जाने से रोक लगा रहा है।' इस्लामाबाद में सुरक्षा कारणों से रेड अलर्ट लागू है, जिसके तहत दूतावास ने अपने सभी कर्मियों से कहा है कि वह त्योहारों के दौरान गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें। शुक्रवार को ही स्थानीय प्रशासन ने शहर में सभी तरह के भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोग लगा दी थी। (तस्वीरें और इनपुट-एएनआई)

