Video: मिसेज श्रीलंका प्रतियोगिता में हंगामा, विजेता के सिर से मिसेज वर्ल्ड ने LIVE शो में छीना ताज, हुई घायल

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो: श्रीलंका में मिसेज श्रीलंका प्रतियोगिता के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और विजेता के सिर से स्टेज पर ही ताज छीन लिया गया। विजेता के सिर से ताज छीनने की वजह और भी ज्यादा विवादित हैं। वहीं अचानक ताज छीने जाने से मिसेज श्रीलंका विजेता के सिर में चोट लग गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा।

#PushpikaDeSilva won the "Mrs Sri Lanka" title. Moments later, the 2019 winner seized Mrs De Silva's crown, claiming she could not be awarded the title because she was divorced. The prize has now been returned to Mrs De Silva, after organisers confirmed she is not a divorcee. pic.twitter.com/19PuP6ETK6