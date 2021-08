400 साल से भी ज्यादा पुराना कोरल वैज्ञानिकों ने खोजा, 80 चक्रवातों को झेलने के बाद भी जिंदा

International

oi-Love Gaur

कैनबरा, 24 अगस्त: आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ग्रेट बैरियर रीफ में 400 साल से ज्यादा पुराना और असाधारण रूप से बड़े कोरल की खोज हुई है। ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के मुताबिक रीफ पर मापे गए अब तक के किसी भी अन्य कोरल की तुलना में यह लगभग ढाई मीटर चौड़ा है। एक विशेषज्ञ के अनुसार यह 421 से 438 साल पुराना हो सकता है। इस कोरल की खोज के बाद वैज्ञानिक भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं।

An exceptionally large coral has been discovered on the Great Barrier Reef – it’s more than 400 years old and nearly two and a half metres wider than any other coral measured on the Reef.https://t.co/ZsMHyCZOOh pic.twitter.com/sEBSuZxsEm