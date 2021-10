सूडान में सेना ने किया सत्ता का तख्तापलट, प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री हिरासत में लिए गये

International

oi-Abhijat Shekhar

खारतूम, अक्टूबर 25: सूडान में सेना के एक अज्ञात धरे में देश की सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए तख्तापलट का दावा किया है। बताया जा रहा है कि, दो साल पहले जिस तानाशाह उमर अल बशीर को सेना ने सत्ता से हटा दिया था, उनके समर्थकों ने दो साल बाद फिर से देश में सत्ता का तख्तापलट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश की सरकार के तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है।

English summary

In Sudan, the military has overthrown the government and the prime minister has been taken into custody along with several cabinet ministers.